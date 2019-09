Il CorSera in prima pagina: "Nuovo San Siro: Doppio anello o guglie di vetro"

"Il nuovo San Siro? Un doppio anello o le guglie di vetro": così il Corriera della Sera in prima pagina. C'è spazio per Inter e Milan e per il nuovo stadio delle società milanesi. Eccoli i due progetti per il nuovo stadio di Milano. Uno tutto vetri, 'guglie' e giochi di luce così come l’ha pensato il colosso americano Populous. Oppure uno stadio con una forma più tradizionalmente ovale, che prevede due anelli che si intersecano (in fondo, la decisione di Inter e Milan di costruire un nuovo stadio assieme costituisce un unicum in Europa), secondo la proposta di Progetto Cmr con Sportium.