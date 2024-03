Il CorSera in vista dello Slavia: "Milan, niente scherzi in Europa"

Questo pomeriggio il Milan ha una partita molto importante da giocare, una di quelle sfide che possono segnare una stagione. Il Diavolo sarà ospite dello Slavia Praga alle 18.45 per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League che garantisce un posto tra le migliori otto della competizione che, nel corso della stagione, è diventata l'obiettivo primario della squadra di Pioli. I rossoneri partono dal 4-2 dell'andata, una partita in cui avevano dimostrato superiorità ma avevano anche sofferto la squadra ceca. Per questo il Corriere della Sera, questa mattina, titola così: "Milan, niente scherzi in Europa".

Nel sottotitolo viene aggiunto: "Non pensare all'andata, Leao e Giroud cercano il gol contro lo Slavia Praga". La gara di andata, in cui i rossoneri sono andati in difficolta in parità numerica e poi hanno subito due reti in superiorità, va dimenticata. Oggi, come detto anche da Pioli in conferenza stampa, sarà un'altra partita: lo Slavia avrà un approccio diverso e il Milan stesso sarà diverso. Il tecnico rossonero si affida alla coppia gol Leao e Giroud, con il portoghese che torna titolare dopo aver scontato la squalifica in campionato contro l'Empoli.