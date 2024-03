Il CorSera precisa: "Acerbi rischia 10 giornate e il rinnovo con l'Inter"

Tiene banco il caso di razzismo che ha visto come protagonisti Juan Jesus e Francesco Acerbi, nel corso e dopo la partita tra Inter e Napoli. Nel corso della gara il centrale azzurro ha accusato Acerbi davanti all'arbitro La Penna di averlo etichettato come "Negro". Il brasiliano, poi, nell'intervista post partita aveva chiarito ammettendo che Acerbi si era scusato ma quando il calciatore italiano, l'indomani, ha dichiarato di non aver rivolto nessun insulto razzista, Juan Jesus è tornato allo scoperto con un post Instagram ribadendo che l'insulto ci sia stato, accusando nuovamente Acerbi che gli avrebbe sostanzialmente detto di ritenere la parola "negro" un insulto come un altro.

Come scrive il Corriere della Sera oggi, ieri non sono arrivate sanzioni da parte del Giudice Sportivo: ed era prevedibile che le cose andassero così. Il pallone passa tra i piedi del procuratore federale Chinè che ora dovrà ascoltare le versioni dei due giocatori, presumibilmente nella giornata di domani, e mandare poi quanto raccolto al Giudice Sportivo che deciderà le eventuali sanzioni. Se verrà confermato l'insulto razzista, il centrale dell'Inter non solo rischia le 10 giornate di squalifica ma anche di veder sfumare il proprio rinnovo con i nerazzurri che fino a domenica sera poteva sembrare una semplice formalità.