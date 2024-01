Il CorSera presenta già Milan-Roma: "Panchine tempestose"

vedi letture

"Panchine tempestose", con questo titolo questa mattina il Corriere della Sera ha cominciato a presentare la sfida tra Milan e Roma, prima giornata del girone di ritorno che si giocherà domenica sera a San Siro. Il tema principale della sfida riguarda la situazione dei due allenatori a cui il quotidiano generalista dedica due pezzi separati.

Su Stefano Pioli si titola così: "Gli obiettivi sfumati cominciano a pesare sul destino di Pioli". E non può essere altrimenti: l'Inter capolista dista 9 punti, la Champions è già finita, così come la Coppa Italia. Rimane da confermarsi nei quattro posti e provare la cavalcata in Europa League. Domenica a San Siro, una partita che mette in gioco il futuro dei due tecnici.