Il CorSera ragiona sul momento del Milan: "I nodi del Diavolo"

Questa sera il Milan gioca a San Siro contro il Cagliari. Il fischio di inizio è fissato per le 20.45 e la gara è valida per il terzultimo turno del campionato di Serie A. E se in campo, al netto di un secondo posto ancora da ufficializzare e di una Supercoppa Italiana a cui qualificarsi, non c'è molto da dire, fuori dal campo c'è un gran chiacchiericcio. Per questa ragione nell'edizione odierna de Il Corriere della Sera, il quotidiano generalista nelle pagine dedicate allo sport titola così: "I nodi del Diavolo". Ovvero tutte le questioni aperte per il Milan in questo momento storico.

Lato squadra viene scritto nell'occhiello: "Momento no. L'aria è pesante, la squadra che non vince da un mese, questa sera gioca col Cagliari". Ma i nodi veri riguardano la società, che anche questa sera sarà bersaglio delle critiche della Curva che si asterrà dal tifo per la seconda gara consecutiva: "Il nuovo allenatore da scegliere in fretta, le strategie di mercato e l'addio di Pioli. Sono giorni decisivi per il Milan che verrà". In particolare a far preoccupare è la situazione nuovo allenatore: è giusto che il Milan aspetti la fine del campionato per rispetto di Pioli, è giusto che il club non si faccia prendere dalla fretta al fine di evitare errori. Però il tempo passa e serve un candidato credibile al più presto. Ancora non c'è uniformità di pensiero in dirigenza.