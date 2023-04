Il CorSera recita: "Milan-Inter, l'oro Champions tra la via Emilia e Istanbul"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere della Sera oggi titola così: "Milan-Inter, l'oro Champions tra la via Emilia e Istanbul". Tra le quattro semifinaliste di Champions, tre panchine sono occupate da allenatori italiani, anzi, più precisamente emiliani. Eccezion fatta per Guardiola, la Coppa dalle Grandi Orecchie verrà contesa sulla Via Emilia, o quantomeno l'accesso alla finale.

Per il Milan gli incassi di circa 90 milioni di questa edizione di Champions potrebbero essere già abbastanza per raggiungere il pareggio di bilancio ma Pioli guarda avanti e vuole salire su questa metaforica Torre Eiffel di cui ha parlato prima del ritorno con il Napoli. Ma la Champions va anche riconquistata e dunque già a partire da domenica contro il Lecce è fondamentale cominciare a metter punti in cascina per prenotarsi un piazzamento tra le prime quattro.