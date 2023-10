Il CorSera riassume in tre punti il momento del Milan: crisi in attacco e in difesa, personalità, infortuni

Il Corriere della Sera questa mattina ha analizzato il momento del Milan, un periodo di certo non facile per i rossoneri che si ritrovano con una sola vittoria e un solo gol nelle ultime quattro partite giocate tra campionato e Champions League. Il quotidiano generalista ha individuato tre punti che sintetizzano lo stato di forma rossonero. In primo luogo c'è la crisi dell'attacco e della difesa: zero gol nel girone di andata di Champions e una difesa che nei big match si è sciolta come neve al sole.

Poi c'è un punto di domanda sulla personalità: nei momenti complicati, come uno svantaggio, la squadra fatica a reagire all'interno della partita stessa, come avvenuto anche a Parigi dove i rossoneri avevano approcciato bene alla gara. Infine c'è un tema ricorrente, circa gli infortuni: troppi come ogni anno. Con Bennacer, Sportiello e Chukwueze anche Loftus-Cheek sta allungando il suo periodo di assenza mentre Okafor e Jovic sono ancora in dubbio per Napoli.