Il CorSera su Ibrahimovic e Lukaku: "Uomini derby"

"Uomini derby". Titola così il Corriere della Sera sul derby tra Inter e Milan che si disputerà questo weekend e i due uomini chiave non possono che essere rispettivamente Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic: "Inter-Milan è anche Lukaku contro Ibra, giocatori simbolo e insostituibili delle due società. Per sé e per gli altri. Romelu: 'So solo che con me i compagni si trovano bene'. Zlatan ce la fa: gioca. Con lui in campo è un altro Diavolo: 'Per noi è speciale'".