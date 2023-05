Il CorSera su Inter e Milan: "Nuove certezze, vecchie paure. Tutto è cambiato"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Il Corriere della Sera questa mattina ha titolato così sul momento di Milan e Inter che sono a una partita di distanza dall'euroderby di andata in programma il 10 maggio a San Siro: "Nuove certezze, vecchie paure. Inter e Milan, tutto è cambiato". I nerazzurri di Inzaghi sembrano aver centrato il miglior momento di forma proprio per il finale di stagione, come testimonia il 6-0 in casa dell'Hellas. Storia diversa per il Milan, scivolato al sesto posto in classifica e con la pressione di non dover sbagliare più per poter entrare in Champions anche l'anno prossimo.