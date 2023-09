Il CorSera su Inter-Milan: "Un derby da superattico"

"Un derby da superattico": titola così questa mattina il Corriere della Sera in vista del match tra le capolista Inter e Milan in programma dopo la sosta per le nazionali (sabato 16 settembre alle 18). Le due squadre sono a punteggio pieno dopo tre giornate e hanno iniziato alla grande il loro campionato: gli attacchi sono i punti di forza di entrambe le formazioni, che hanno incominciato la stagione con grande entusiasmo e consapevolezza. Un aiuto importante a Inzaghi e Pioli è arrivato poi dal mercato, con i nuovi acquisti che hanno alzato il livello di nerazzurri e rossoneri.