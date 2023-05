Il CorSera su lotta Champions e corsa salvezza: "Testacoda"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il turno infrasettimanale in programma tra oggi e domani manda in scena 4 sfide dalla duplice importanza. Si tratta di Atalanta-Spezia, Juventus-Lecce, Milan-Cremonese e Verona-Inter: sfide cruciali sia per la corsa Champions che, come sottolinea il Corriere della Sera, per la lotta salvezza. L'Atalanta cerca continuità contro uno Spezia agganciato dal Verona al terzultimo posto nel weekend, la Juve deve tornare a vincere, il Milan fa turnover con la Cremonese (che però nei girone d'andata ha bloccato i rossoneri sullo 0-0) e l'Inter affronta una squadra che nel 2023 in casa ha fatto meno punti solo della Roma.