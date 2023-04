Il CorSera su Milan e Inter: "Derby, il piano finale"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così su Milan e Inter: "Derby, il piano finale". In quest'ultima parte della stagione, le due squadre si giocano tanto, in particolare la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo fondamentale per il futuro di entrambi i club. C'è poi in programma l'euro derby e la possibilità per una della due formazioni di andare in finale di Champions.