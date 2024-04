Il CorSera su Milan e Inter: "Doppia frenata, tutto sul derby"

"Doppia frenata, tutto sul derby". Così titola oggi in prima pagina il Corriere della Sera. Il riferimento è alle sfide giocate ieri dalle due milanesi, chiuse entrambe con il risultato di parità nell'ultimo turno prima del derby della madonnina in programma lunedì 22 aprile. Nel pomeriggio il Milan, impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo, non è andato oltre il 3-3. Non ha fatto poi meglio l'Inter, frenata sul 2-2 dal Cagliari. Nerazzurri sempre a +14 sul Milan: per vincere lo scudetto nel derby devono battere i rossoneri.

Questo il tabellino di Sassuolo-Milan di Serie A:

SASSUOLO-MILAN 3-3

Marcatori: 4’ Pinamonti. 10’ e 53’ Laurienté, 20’ Leao, 59’ Jovic, 84’ Okafor.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (dal 9’ Tressoldi), Erlić, Ferrari, Viti; Boloca (dal 76’ Račić), Obiang; Volpato (dal 46’ Defrel), Thorstvedt (dal 62’ Henrique), Laurienté (dal 76’ Ceide); Pinamonti. A disp.: Cragno, Pegolo; Doig, Kumbulla, Missori, Lipani; Bajrami, Mulattieri. All.: Ballardini.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjær (dal 55’ Gabbia), Thiaw, Theo; Adli (dal 82’ Okafor), Musah (dal 55’ Giroud); Chukwueze (dal 65’ Pulisic), Loftus-Cheek (dal 55’ Reijnders), Leão; Jović. A disp.: Nava, Raveyre; Calabria, Terracciano, Tomori; Bennacer, Zeroli. All.: Pioli.

Arbitro: Massa di Imperia.

Ammoniti: 19’ Ferrari, 57’ Tressoldi, 69’ Thiaw, 69’ Pinamonti.

Recupero: 4’ 1T, 5’ 2T.