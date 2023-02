Il CorSera su Milan e Inter: "Tra sogno europeo e piazzamento salva bilancio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere della Sera dedica questa mattina un approfondimento alle due milanesi che, rispetto all'anno scorso in cui lottavano per lo scudetto, si ritrovano oggi a sgomitare per un posto i Champions League. All'orizzonte c'è un'altra sosta per le nazionali ma prima di questa ci saranno 5 gare fondamentali per indirizzare il cammino dei prossimi mesi. Atalanta e la trasferta di Firenze, l'importante appuntamento di Londra contro il Tottenham, e poi Salernitana in casa e Udinese: questi gli impegni del Milan. L'Europa non si può mancare non solo per il blasone e la volontà di giocarsela ma anche per non influire negativamente sul bilancio.