Il CorSera su Napoli e Milan: "A caccia di un sogno"

"A caccia di un sogno" è il titolo scelto dal Corriere della Sera per presentare la sfida di questa sera tra Napoli e Milan, partita che dà la possibilità a una delle due squadre di accedere alle semifinali di Champions League, un vero e proprio sogno appunto. Azzurri e rossoneri si sfideranno per la quarta volta in stagione ma questa è sicuramente la più importante per prestigio e tensione, senso di attesa: una volta ha vinto il Napoli, due volte il Milan. Pioli in conferenza stampa ha voluto mantenere come sempre la calma sottolineando che i rossoneri non scenderanno in campo al Maradona per mettere il bus davanti alla porta ma proveranno a giocarsela a viso aperto.