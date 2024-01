Il CorSera su Udinese-Milan: "Quel gesto di Maignan contro i cori razzisti"

Vergogna a Udine, cori razzisti contro il portiere del Milan Maignan che protesta e lascia il campo, andando negli spogliatoi. Lo spiacevole episodio durante Udinese-Milan trova la prima pagina sul Corriere della Sera: "Quel gesto di Maignan contro i cori razzisti", titola il quotidiano, spiegando che l'estremo difensore rossonero poi è tornato in campo, ma solo con la garanzia di non essere più insultato.

Le parole di Maignan

Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro l'Udinese nella quale è uscito dal campo in segno di protesta per gli insulti razzisti ricevuti nel primo tempo: "Dopo una serata così di positivo c'è che abbiamo vinto ma è successo qualcosa che non doveva succedere. Hanno fatto il verso della scimmia e non è la prima volta che succede. Dobbiamo reagire così e fare denuncia alla Procura".