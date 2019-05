Il CorSera sul giro degli allenatori: "Il grande turnover"

La sezione sportiva de Il Corriere della Sera, apre con un titolo dedicato agli allenatori: "Il grande turnover". Sono tanti i tecnici coinvolti in voci di mercato in questi giorni, e a tenere banco è la situazione in casa Juventus: i bianconeri sono forti su Maurizio Sarri, mentre scoppia il caso Guardiola che fa oscillare il titolo in borsa. Conte ha l'accordo con l'Inter, mentre Gasperini è promesso sposo alla Roma. Problemi sull'altra sponda del calcio romano: Simone Inzaghi avrebbe rifiutato il rinnovo propostogli da Claudio Lotito. Ora il suo nome è accostato al Milan, così come quello del tecnico del Monaco Leonardo Jardim.