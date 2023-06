Il CorSera sul mercato rossonero: "Il Milan piazza il triplete"

MilanNews.it

In merito al mercato rossonero, l'edizione odierna del Corriere della Sera apre così le sue pagine sportive: "Il Milan piazza il triplete". I rossoneri stanno chiudendo l'arrivo dal Chelsea del centrocampista Loftus-Cheek per 16 milioni di euro più 4 milioni di bonus e presto definiranno lo sbarco a Milanello dell'attaccante esterno Pulisic sempre dai Blues. Domani è invece in programma un incontro con l'agente di Luka Romero, giovane trequartista in uscita a zero dalla Lazio.