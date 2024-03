Il CorSera sul Milan: "L’Europa League è la missione, ma fa gola il posto in Supercoppa"

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così sul Milan: "L’Europa League è la missione, ma fa gola il posto in Supercoppa". Con lo scudetto ormai irraggiungibile e con il posto Champions quasi blindato, in casa rossonera l'obiettivo numero uno per questo finale di stagione è senza dubbio l'Europa League, trofeo che il Diavolo non ha mai alzato nella sua storia.

Ma il Milan, dopo l'ultima giornata di Serie A, ha superato in classifica la Juventus e ora punta anche a mantenere il secondo posto che gli permetterebbe di partecipare l'anno prossimo alla Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Oltre che un importante risultato sportivo, sarebbe un importante traguardo economico visto che la Supercoppa porta in dote un montepremi dorato da 24 milioni di euro.