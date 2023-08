Il CorSera sul Milan: "La rivoluzione di Pioli: più muscoli e sostanza. E Leao ora non è solo"

vedi letture

"La rivoluzione di Pioli: più muscoli e sostanza. E Leao ora non è solo": titola così questa mattina il Corriere della Sera che analizza la situazione del Milan in vista dell'inizio del campionato tra meno di due settimane. Il mercato estivo ha portato diversi giocatori che hanno aumentato la fisicità del centrocampo rossonero e la qualità dell'attacco, dove ora Leao non è più l'unico a poter cambiare l’inerzia di una partita.