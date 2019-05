Il CorSera sul Milan: "Leo pensa all'addio"

La sezione sportiva de Il Corriere della Sera apre l'edizione odierna con i problemi in casa Milan, titolando così: "Comanda Gazidis, Leo pensa all'addio". A quattro giorni dalla fine del campionato e quindi alla resa dei conti nella lotta per la Champions League, tiene banco in casa rossonera la situazione relativa la direttore sportivo della prossima stagione: il brasiliano Leonardo sembra sempre più lontano dal Milan. Così l'ad Gazidis si sta muovendo in direzione Luis Campos, ora direttore sportivo del Lille, club molto vicino al fondo Elliott.