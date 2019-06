Il CorSera sul Milan: "Oggi Maldini dice sì"

La sezione sportiva de "Il Corriere della Sera" apre con un titolo dedicato al Milan e a Paolo Maldini, pronto ad accettare il ruolo di direttore tecnico dei rossoneri: "Oggi Maldini dice sì". Dopo la situazione in casa rossonera tiene banco Maurizio Sarri: secondo il quotidiano sono ore decisive per l'arrivo dell'ex tecnico del Napoli alla corte di Andrea Agnelli in bianconero. La Juventus starebbe attendendo solo l'ok del Chelsea per poter dare l'annuncio ufficiale. La Roma nel frattempo vira su uno tra Roberto De Zerbi, del Sassuolo, e Daniel Fonseca, dello Shahtar.