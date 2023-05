Il CorSera sul Milan: "Piano rimonta. Leao e la parola chiave «Non è ancora finita»"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera nell'edizione di questa mattina ha parlato di come il Milan dovrà affrontare la gara di ritorno contro l'Inter, titolando: "Piano rimonta. Leao e la parola chiave «Non è ancora finita»". Molto, tanto, passerà inevitabilmente dalla condizione di Rafael Leao che farà di tutto per tornare titolare dal primo minuto.

Il portoghese offensivamente vale mezzo Milan e i rossoneri hanno perso un'altra pedina importantissima come Bennacer fino a fine stagione. La parola d'ordine è comunque non arrendersi perché ancora non è finita come ha detto anche il presidente Paolo Scaroni ieri a un evento de Il Foglio.