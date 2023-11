Il CorSera sul Milan: "Pioli al buio deciso a riaccendere la luce. Il mercato lo aiuterà"

Il Corriere della Sera titola così sul Milan: "Pioli al buio deciso a riaccendere la luce. Il mercato lo aiuterà". I rossoneri non stanno attraversando un grande periodo di forma, ma dopo la sosta dovranno tornare a correre sia in campionato che in Champions League. In attesa del mercato di gennaio in cui il Diavolo dovrà aggiustare una rosa rimasta incompleta nonostante gli importanti investimenti in estate. Servono rinforzi in particolare in difesa e in attacco.