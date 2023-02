Il CorSera sulla Champions: "'Derby' con Conte, il primo è del Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

“Derby” con Conte, il primo è del Milan”. Si apre così, in taglio alto, l’edizione odierna del Corriere della Sera in merito alla vittoria rossonera ai danni del Tottenham, in quello che per il Milan era una sorta di vecchio derby visto il passato del tecnico italiano sulla panchina dell’Inter. Decide un gol di Brahim Diaz, il ritorno a Londra l’8 marzo.