Il CorSera sulla Coppa Italia: "Milan battuto dall'Atalanta. Anche la Lazio in semifinale"

vedi letture

“Coppa Italia, Milan battuto dall’Atalanta”, è l’apertura del Corriere della Sera, in taglio alto, sulla sua prima pagina. I rossoneri abbandonano il trofeo nazionale ai quarti di finale per mano della Dea, passata in semifinale dove troverà la Fiorentina. “Anche la Lazio in semifinale”, aggiunge il quotidiano. I biancocelesti hanno avuto la meglio sulla Roma nel derby e attendono oggi la vincente di Juventus-Frosinone.

Dopo la Champions League, i rossoneri devono dire addio ai sogni di gloria anche in Coppa Italia che era un obiettivo dichiarato. Al termine del match di ieri sera, i tifosi milanisti hanno fischiato la squadra rossonera: "Fa male l'eliminazione. Bisogna accettare i fischi. È inevitabile non essere applauditi. Dobbiamo tirarci su le maniche a fare meglio" il commento di Stefano Pioli nel post-partita.