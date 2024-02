Il CorSera sulla Serie A: "Inter-Juve, sfida scudetto. Il Milan vince in rimonta"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina in prima pagina sul campionato di Serie A: "Inter-Juve, sfida scudetto. Il Milan vince in rimonta". C'è grande attesa per il match di questa sera tra nerazzurri e bianconeri, vale a dire le due squadre che stanno dominando il campionato. Al terzo posto c'è sempre il Milan che ieri ha consolidato la sua posizione vincendo in rimonta 3-2 in casa del Frosinone.

Dopo la fine del match, Stefano Pioli ha commentato così a Milan TV la vittoria del Diavolo: "Tutte le vittorie sono importanti, questa lo è stata per il nostro percorso, che è ancora lungo e difficile, ma siamo contenti, forse a volte ci complichiamo un po' la vita, ma va bene lo stesso. Abbiamo fatto un buon primo tempo ma non ottimo, abbiamo creato ma subito troppo nei primi minuti, sarà importante lavorare sui nostri difetti. Jovic ancora in gol? Luka è un giocatore di qualità, è in un momento positivo perchè ha il fiuto del gol di rapina in area, anche se Olivier ha fatto bene anche lui, ma siamo contenti di avere tanta qualità anche in attacco".