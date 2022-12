Il CorSera titola: "Addio caro centravanti. In Qatar si è salvato solo il vecchio Giroud"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera questa mattina titola così, dopo un'intervista proposta a Fabio Capello in cui si è affrontato il tema del centravanti (tra le altre cose): "Addio caro centravanti. In Qatar si è salvato solo il vecchio Giroud": Il ruolo di punta classica sembra che stia definitivamente scomparendo e al Mondiale in Qatar non si è visto nessuno con queste caratteristiche se non il 36enne del Milan. Ci sarebbe anche Erling Haaland ma la sua Norvegia non è acceduta alle fasi finali.