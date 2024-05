Il CorSera titola così: "Pioli, 10 milioni di ragioni per l'addio"

Questa mattina nella sua edizione uscita in edicola, il Corriere della Sera propone un pezzo sul cosiddetto valzer degli allenatori. Le protagoniste sono tre big del calcio italiano. C'è ovviamente il Milan che farà un passo oltre Pioli dopo quasi cinque anni, c'è la Juventus che sembra orientata a cambiare Max Allegri (nonostante la vittoria della Coppa Italia ieri sera) e infine c'è il Napoli che dopo una stagione più che travagliata ha bisogno di resettare tutto e ricominciare da zero. Nel titolo si legge così sull'attuale tecnico del Milan: "Pioli, 10 milioni di ragioni per l'addio".

Il Milan ha scelto di cambiare guida tecnica. Oramai questo pare assodato anche se solo poco più di un mese fa era tutt'altro che scontato. Con ancora un anno di contratto con il Diavolo, nei piani della squadra dirigenziale di via Aldo Rossi c'era l'idea di arrivare con Stefano Pioli fino al termine della prossima stagione. Poi il mese di aprile orribile ha rimesso tutto in discussione e ha allontanato il tecnico di Parma dal club rossonero. Ora le parti si dovranno incontrare per l'accordo sulla rescissione un anno prima. E in ballo non c'è solamente il tecnico ma tutto il suo staff: considerando tutti ballano circa 10 milioni per i quali bisognerà trovare un accordo che possa accontentare tutti.