Il CorSera titola: "De Ketelaere, il Milan accelera"

MilanNews.it

"De Ketelaere, il Milan accelera": titola così questa mattina il Corriere della Sera in merito al mercato dei rossoneri il cui preferito per la trequarti è sempre il giovane talento belga. Il club di via Aldo Rossi, forte del gradimento del giocatore, punta a chiudere il prima possibile, anche se non intende salire oltre la cifra di 30 milioni di euro nonostante il Leeds ne abbia messi sul piatto 37.