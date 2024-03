Il CorSera titola dopo Praga: "Leao mago del Milan"

Nel tardo pomeriggio di Praga di ieri, all'interno di un Milan che ha brillato grazie a diversi elementi della sua rosa, la stella più scintillante è stata forse Rafael Leao, capace di entrare con la sua fantasia e il suo estro in tutti e tre i gol del Diavolo contro lo Slavia. A Pulisic il portoghese offre l'assist per la prima rete; sul gol di Loftus-Cheek, invece, Leao imbuca per Theo che poi fornisce l'assistenza; infine si mette in proprio e confeziona un gol meraviglioso da fuori area che è il punto esclamativo sulla qualificazione rossonera ai quarti di finale di Europa League.

Per questa ragione il Corriere della Sera questa mattina lo elogia così: "Leao mago del Milan". E il fatto che si parli proprio di magia non è un caso perchè è stato proprio il calciatore portoghese a farlo al termine della gara: "Quando parlo di magia, di gioia, significa prendere il rischio. Le cose semplici le fanno tutti i giocatori. Io mi diverto così". Magia e gioia, la filosofia del numero 10. Il CorSera nel sottotitolo precisa su Rafa: "Con un destro all'incrocio chiude la pratica Slavia. Oggi il sorteggio dei quarti".