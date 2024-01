Il CorSera titola: "Il film di Giroud & Leao, le due facce del Diavolo"

Il Milan in questa stagione sta mostrando due lati della stessa medaglia. Nell'ultima settimana si è vista una squadra compassata e incapace di reagire in Coppa Italia contro l'Atalanta e pochi giorni dopo un gruppo fresco e sugli scudi in campionato contro la Roma. Il Corriere della Sera le chiama due facce che sono le stesse di Olivier Giroud e Rafael Leao in questo momento. Il quotidiano generalista, infatti, titola così: "Il film di Giroud & Leao, le due facce del Diavolo".

Da una parte c'è Olivier Giroud che ha raggiunto per la terza stagione consecutiva la doppia cifra in campionato ed è pure secondo nella classifica degli assistman: il peso dell'età non sembra influire sul rendimento del francese. Giroud sta facendo quello che probabilmente ci si aspettava da Rafael Leao. Il portoghese era partito bene ma poi si è spento: non trova il gol in Serie A dal 23 settembre. C'è da dire che ha fornito diversi assist ma la pericolosità sotto porta del suo numero 10 è importante per il Milan.