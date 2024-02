Il CorSera titola: "Il Milan sfrutta l'onda e alza l'asticella in coppa"

vedi letture

Il Milan è arrivato all'appuntamento con l'Europa League. Negli ultimi due mesi i rossoneri hanno avuto modo di smaltire la delusione per l'eliminazione dalla Champions e hanno ritrovato la continuità nei risultati che, oggi, va trasportata nella competizione europea per far sì che si possa arrivare fino in fondo. Il Corriere della Sera questa mattina in edicola presenta così la sfida del Diavolo al Rennes: "Il Milan sfrutta l'onda e alza l'aticella in coppa".

La squadra di Pioli è reduce da 9 risultati utili consecutivi in campionato, con 7 vittorie e 2 pareggi totali: questo stile va rivisto anche questa sera e anzi si alza anche il grado di difficoltà perchè, in Europa, i margini di errore sono ridottissimi contro qualsiasi avversario. Per il Milan è un questione di onore dal momento che la coppa non è mai stata vinta ma anche di soldi, dato che in palio se si arriva in fondo ci sono circa una quarantina di milioni (tutto considerato).