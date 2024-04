Il CorSera titola: "Il Milan vince ancora. Derby, esulta la Roma"

Spazio al calcio sulla prima pagina del Corriere della Sera, dedicata per la maggior parte ad altri temi. In taglio alto, però, il quotidiano di via Solferino sintetizza le due principali partite disputate ieri nel campionato di Serie A: "Il Milan vince ancora. Derby, esulta la Roma". I rossoneri hanno battuto 3-0 il Lecce a San Siro grazie alle reti di Pulisic, Giroud e Leao, mentre i giallorossi, grazie ad un gol di Mancini, ha sconfitto 1-0 la Lazio nel derby.

Ora Milan e Roma sono attese giovedì dalla gara di andata dei quarti di Europa League ed entrambe ci arrivano in ottima forma: la squadra di Stefano Pioli è reduce da sette vittorie di fila in tutte le competizioni, mentre i giallorossi hanno cambiato marcia dopo l'addio di Mourinho e l'arrivo in panchina di Daniele De Rossi.