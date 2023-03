Il CorSera titola: "La partita doppia di Leao, in Champions si gioca il futuro"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera questa mattina in edicola approfondisce il tema Rafael Leao che,dopo la squalifica, tornerà in campo per l'importante sfida di Champions League contro il Tottenham. Il titolo recita: "Milan, la partita doppia di Leao, in Champions si gioca il futuro". Ovviamente il riferimento è al rinnovo di contratto ancora lontano dall'essere siglato tra il portoghese e il Milan.