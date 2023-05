Il CorSera titola: "Maldini in bilico, Pioli non è in pericolo"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere della Sera questa mattina fa il punto sul finale di stagione del Milan e sui risvolti che potrebbe avere sia a livello tecnico che societario. Il titolo recita: "Milan, la corsa al 4° posto decide il futuro". Poi la precisazione su Maldini e Pioli: "Maldini in bilico, Pioli non è in pericolo". Che il piazzamento finale in campionato dei rossoneri condizionerà le valutazioni sulla stagione rossonera è logico e lo ha sottolineato anche lo stesso Maldini.

Da lì poi verranno prese delle decisioni dalla proprietà. La sintonia tra il club e Pioli c'è sempre stata e il tecnico ha un contratto fino al 2025. L'ex capitano, invece, rischia di più anche per uno storico di divergenze un po' più fitto con le alte sfere rossonere.