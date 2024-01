Il CorSera titola: "Milan 2, missione Coppa Italia. Una maledizione lunga ventuno anni"

Anche il Corriere della Sera, questa mattina in edicola, commenta le scelte di formazioni di Pioli e analizza l'importanza di fare bene in Coppa Italia. Il quotidiano generalista titola così nelle sue pagine dedicate allo sport: "Milan 2, missione Coppa Italia. Una maledizione lunga ventuno anni". Nel sottotitolo si legge: "Col Cagliari Pioli cerca continuità: spazio ai giovani. Leao osservato speciale dopo i fischi".

Sarà un Milan inedito e giovanissimo, con quattro under 20 in campo dal primo minuto (secondo le indiscrezioni): Simic, Jimenez, Romero e Traorè. Il Milan deve far bene per tante ragioni, due su tutte: sia Inter che Napoli sono già fuori dalla competizione e, sulla carta, hanno aperto un'autostrada ai rossoneri per l'accesso alla finale; in più mai come quest'anno un'eventuale vittoria porta soldi, circa 10 milioni più la partecipazione alla Supercoppa che con il nuovo format ha un montepremi di 23 milioni.