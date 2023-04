Il CorSera titola: "Milan guastafeste"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera titola così questa mattina all'indomani della netta vittoria del Diavolo sul campo del Napoli: "Milan guastafeste". Lezione di calcio dei rossoneri che dominano allo stadio Maradona, vincendo nettamente 4-0. Grande prestazione della squadra di Pioli che ancora una volta incarta Spalletti. Il Milan porta a casa tre punti d'oro per la sua classifica in Serie A e toglie anche qualche certezza agli azzurri in vista del doppio confronto nei quarti di Champions League.