Il CorSera titola: "Milan, manca un piano B. Ma per la Champions tornano gli insostituibili"

Inevitabile dunque mercoledì, contro il Napoli in Champions, tornare alle origini ovvero ai giocatori insostituibili: quelli che venerdì sono entrati e per poco non hanno portato a casa i tre punti per il Milan. Si parla di Leao, di Giroud e anche del Diaz formato ultime settimane. Il Milan ha bisogno dei suoi uomini migliori per continuare a sognare in Europa.