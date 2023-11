Il CorSera titola: "Milan, vedi Ibra e poi batti il Psg"

Anche il Corriere della Sera, questa mattina, titola sul Milan sfruttando il doppio piano tematico: da un lato la partita con il Psg e dall'altro i colloqui con Ibrahimovic. Il titolo del quotidiano generalista recita: "Milan, vedi Ibra e poi batti il Psg".

L'incontro di ieri sera, durato due ore, tra lo svedese e Cardinale ha confermato l'interesse reciproco di ritrovarsi: i rossoneri hanno ribadito che i contatti con Zlatan sono assolutamente indipendenti rispetto al momento negativo che sta vivendo la squadra e che si lavora per trovare un ruolo su misura per Ibra. Intanto Pioli deve mantenere concentrato il gruppo in vista del primo "bivio" stagionale: perdere oggi significa dire addio quasi certamente a sogni di gloria europei.