Il CorSera titola: "Pioli chiede rinforzi ma il 'nuovo' acquisto è Adli"

Nella conferenza stampa di presentazione di Udinese-Milan, l'allenatore del Diavolo Stefano Pioli ha invocato ancora un paio di colpi sul mercato, uno sicuramente per la difesa per cui la società sta lavorando e uno a centrocampo se si creerà l'opportunità. Per questo il Corriere della Sera oggi titola: "Pioli chiede rinforzi". Ma poi aggiunge: "Ma il 'nuovo' acquisto è Adli".

Pioli ha detto che in mediana arriveranno rinforzi se ci sarà una vera opportunità. Allo stesso tempo però ha riconosciuto il valore e la crescita di Yacine Adli, un pezzo di cui ora i rossoneri si possono fidare anche con l'assenza di Bennacer: "E' come un nuovo acquisto per la squadra", ha dichiarato Pioli.