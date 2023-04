Il CorSera titola: "Pioli d'azzardo. La Champions fa la formazione"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera questa mattina sottolinea le scelte che, verosimilmente, Stefano Pioli farà questo pomeriggio per la partita contro il Bologna. Il titolo recita: "Pioli d'azzardo. La Champions fa la formazione". Il Milan ne cambia addirittura 10 per la partita contro i rossoblu per preservare i migliori in vista del quarto di ritorno in Champions contro il Napoli al Maradona. I rossoneri si concedono anche il lusso di lasciare totalmente a riposo, a casa, Simon Kjaer che non è partito per l'Emilia. Un turnover massiccio che, secondo il quotidiano massiccio, è frutto di una decisione congiunta tra staff tecnico e dirigenza.