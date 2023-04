Il CorSera titola: "Roma-Milan spareggio per l'oro Champions"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Corriere della Sera questa mattina ha presentato così la sfida tra Roma e Milan che oggi alle 18 andrà in scena all'Olimpico di Roma. Questo il titolo del quotidiano generalista: "Roma-Milan spareggio per l'oro Champions". In palio c'è la Champions League con tutti i risvolti di prestigio sportivo e vantaggio economico che comporta. Per questo Pioli ieri in conferenza stampa ha dichiarato che la partita di oggi vale doppio.