Il CorSera titola sul mercato rossonero: "Milan alle grandi manovre"

In merito al mercato rossonero, l'edizione odierna del Corriere della Sera apre così le sue pagine sportive: "Milan alle grandi manovre". Il club di via Aldo Rossi, che ieri ha ufficializzato la cessione di Tonali al Newcastle, è molto attivo sul mercato e oggi incontrerà il Sassuolo per parlare di Frattesi. In mezzo al campo piace sempre molto anche Reijnders dell'AZ Alkmaar, mentre per la fascia destra d'attacco Pioli continua ad aspettare Pulisic, che è in uscita dal Chelsea.