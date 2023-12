Il CorSera titola sul Milan in Champions: "Dentro o fuori"

Il Corriere della Sera titola così questa mattina in vista del match di stasera del Milan contro il Newcastle: "Dentro o fuori". I rossoneri, che non stanno attraversando un periodo semplice e sono reduci dalla sconfitta in campionato contro l'Atalanta, possono sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di Champions League, ma il loro destino non è solo nelle proprie mani: oltre a battere gli inglesi, infatti, la formazione milanista dovrà fare anche il tifo per una vittoria del Borussia Dortmund contro il PSG.

A Newcastle torna in campo Rafael Leao dopo aver risolto la lesione muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane: il portoghese sarà titolare in attacco insieme a Pulisic e Giroud. Prosegue invece l'emergenza in difesa e così Stefano Pioli sarà costretto ancora una volta a schierare Theo Hernandez al centro della retroguardia. Da segnalare anche il ritorno tra i convocati di Noah Okafor, anche lui out nelle ultime partite per un problema muscolare rimediato in nazionale.