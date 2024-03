Il CorSera titola sulla lotta in campionato tra Milan e Juventus: "Fuori il secondo"

"Fuori il secondo": apre così questa mattina le sua pagine sportivo il Corriere della Sera in merito alla lotta per il secondo posto in Serie A tra Milan e Juventus. I rossoneri, che nelle ultime sette giornate hanno recuperato ben otto punti ai bianconeri, hanno completato il sorpasso e ora puntano a mantenere la seconda posizione e la conseguente qualificazione alla Final Four della Supercoppa italiana. Il segnale dato dal Milan in questi primi due mesi e mezzo del 2024 è stato forte: sette vittorie e due pareggi in dieci partite.

Il quotidiano analizza poi anche il momento complicato che sta attraversando la Juventus: la squadra di Allegri ha infatti raccolto solo sei punti nelle ultime sette partite e una sola una vittoria contro il Frosinone.