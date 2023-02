Il CorSera titola sulla vittoria rossonera: "Giroud rialza il Milan"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nelle pagine sportive dedicate allo sport del Corriere della Sera questa mattina in edicola, il ritorno alla vittoria del Milan si prende la scena come è normale che sia e si titola: "Giroud rialza il Milan". Con Ibra che ritorna in panchina (rimanendoci) e osserva, ci pensa ancora una volta Olivier Giroud con un colpo di testa dei suoi a rimettere in carreggiata la squadra di Stefano Pioli che commenta: "Piccolo passo in avanti". Il Torino ha personalità ma non punge.