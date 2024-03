Il CorSera titola: "Testa e calcoli. L’allungo Milan può valere milioni"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Testa e calcoli. L’allungo Milan può valere milioni". Una settimana fa i rossoneri hanno sorpassato la Juventus al secondo posto e ora puntano a mantenere questa posizione fino alla fine del campionato. Oggi alle 15 il Diavolo sarà impegnato in casa del Verona, una sfida da non sottovalutare perchè i veneti sono alla ricerca di punti salvezza.

Con lo scudetto ormai sfumato, il Milan vuole arrivare secondo per partecipare alla prossima final four di Supercoppa italiana, competizione che ha un montepremi da 24 milioni di euro. A confermare quanto sia importante la partita di oggi, Stefano Pioli si affiderà a moltissimi titolari nonostante il Milan abbia giocato giovedì sera a Praga in Europa League.