Il CorSera titola: "Torna la Champions. Il Milan sfida Tonali”

“Torna la Champions. Il Milan sfida Tonali”. Il Corriere della Sera, in taglio alto nella sua prima pagina, dedica questo titolo ai rossoneri. Ricomincia la Champions League e la squadra di Pioli ritrova subito il grande ex di turno. Alle 18:45 il Newcastle scende in campo a San Siro: Tonali contro il suo passato, il Milan per riscattare lo scivolone nel derby.