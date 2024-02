Il CorSera titola: "Tutti in fila per la Champions"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina apre così le sue pagine sportive: "Tutti in fila per la Champions". Il quotidiano analizza la corsa ai primi quattro posto nella quale ci sono in gioco diverse squadre: Milan, Atalanta, Roma, Bologna, Napoli, Fiorentina e Lazio. Tante squadre per due posti, che potrebbero però diventare tre nel caso in cui l'Italia sarà tra i primi due posti nel ranking UEFA 2023-2024 (a quel punto in Champions non andranno le prime 4, ma 5).

Al momento, il Milan è sicuramente la squadra messa meglio: 49 punti in classifica, a +11 dal quinto posto. E' un vantaggio rassicurante, ma tra poco ricominciano le coppe europee e l'Europa League, competizione che il Diavolo può anche vincere, potrebbe portare via energie e distrarre un po' i rossoneri in campionato. Per questo, la speranza di Pioli è di strappare il prima possibile il pass per la prossima Champions League.